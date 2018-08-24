Бывший защитник московского Спартака Николас Пареха прекратил сотрудничество с испанской Севильей. Аргентинский оборонец защищал цвета андалусийцев на протяжении пяти предыдущих сезонов, куда перешел из Спартака.

Бывший защитник московского "Спартака" Николас Пареха прекратил сотрудничество с испанской "Севильей". Аргентинский оборонец защищал цвета андалусийцев на протяжении пяти предыдущих сезонов, куда перешел из "Спартака".Действующий контракт футболиста с клубом был рассчитан до лета 2019 года, однако руководители севильцев приняли решение о досрочном расторжении контракта, сообщает официальный сайт "Севильи". Впрочем, причины такого решения не называются.За время выступлений в клубе из Андалусии Пареха сыграл в 120 матчах, став трехкратным победителем Лиги Европы. Предыдущий сезон защитник проводил в качестве капитана команды.