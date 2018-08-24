В Поднебесной готовится к запуску инновационный коммерческий ядерный реактор HTR-PM. Считается, что вероятность аварии на нём практически исключена. Но, специалисты предупреждают, что всё не так просто.

В Поднебесной готовится к запуску инновационный коммерческий ядерный реактор HTR-PM. Считается, что он более эффективно генерирует энергию, а вероятность аварии на нём практически исключена. Но специалисты предупреждают на страницах научного журнала Joule, что всё не так просто.Главное новшество реактора состоит в том, что ядерное топливо в нём представляет собой небольшие гранулы, покрытые графитом и керамикой. "Зёрна" изолированы друг от друга и чрезвычайно устойчивы к нагреванию. Такая схема, по мысли разработчиков, исключает неконтролируемое выделение тепла, постепенно разрушающего реактор и окружающие защитные конструкции. Так, напомним, случилось на Чернобыльской и Фукусимской АЭС.Исходя из того, что такой перегрев реактора практически невозможен, разработчики решили сэкономить и не устанавливать дополнительную систему активного охлаждения. Напомним, что в подобных системах охлаждающее вещество приводится в движение специальными устройствами, например, насосами. Это позволяет экстренно отвести большие объёмы тепла. Если бы такую систему имел реактор АЭС в Фукусиме, это, возможно, предотвратило бы расплавление активной зоны и его печальные последствия.HTR-PM имеет лишь менее эффективную газовую систему пассивного охлаждения, где отвод тепла происходит за счёт естественных процессов излучения и конвекции. Поэтому он относится к классу высокотемпературных газоохлаждаемых реакторов (ВТГР).Кроме того, как уточняет издание TechXplore, HTR-PM не оборудован специальным герметичным уловителем, срабатывающим в случае выброса радиоактивных веществ. Это и понятно, ведь разработчики исключают возможность такой аварии.Однако команда во главе с известным немецким специалистом по ядерным реакторам Райнером Морманом (Rainer Moormann) считает иначе. Изучив доступную информацию, эксперты обратили внимание, что прототипы в своё время неприятно удивляли исследователей появлением непредвиденных "горячих точек" в активной зоне. Кроме того, наблюдались неожиданно высокие уровни радиоактивной пыли.Не так безобидно и главное новшество HTR-PM: гранулирование топлива. Оно ведёт к увеличению количества опасных ядерных отходов. Между тем, согласно проекту, отработанное топливо китайского реактора планируется хранить в наземных контейнерах, потенциально уязвимых для террористических атак."По поводу ВТГР существовали некоторые разногласия, но у меня сложилось впечатление, что многие связанные с ними проблемы были недостаточно широко обнародованы, и, таким образом, остались неизвестными для некоторых из моих коллег, – сообщает Морман. – Я надеюсь, что плюсы и минусы [реактора] будут широко обсуждаться".Впрочем, критики не призывают не вводить HTR-PM в строй. Однако они настаивают на дополнительных мерах предосторожности. В частности, необходимо установить систему активного охлаждения и уловитель радиоактивных веществ. Нужен более тщательный мониторинг состояния реактора, нежели это предусмотрено в текущем проекте. Наконец, специалисты предлагают сделать фазу запуска более продолжительной, чтобы в случае проблем реактор можно было заглушить до выхода на рабочую мощность. Кроме того, они рекомендуют предусмотреть более надёжные способы хранения отходов HTR-PM."Нет никаких оснований для паники, но ядерные технологии в любом случае порождают риски, – заключает Морман. – Реалистичное представление об этих рисках имеет большое значение, особенно для операторов [реактора], и поэтому мы настоятельно призываем к осторожности и [соблюдении] духа научного исследования в работе с HTR-PM".Напомним, что "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) ранее писали об испытаниях ядерного реактора для колонизации Марса и Луны и строительстве в России инновационного исследовательского реактора. Не обошли мы вниманием и проблему переработки ядерных отходов, рассказав, как из них можно извлечь новое топливо и драгоценные металлы.