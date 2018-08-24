Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу передал привет Владимиру Путину от Тайипа Реджепа Эрдогана, отметив, что президент Турции ждет российского коллегу в гости и приглашает в рыбный ресторан.

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу передал привет Владимиру Путину от Тайипа Реджепа Эрдогана, отметив, что президент Турции ждет российского коллегу в гости и приглашает в рыбный ресторан.Как напоминает РИА Новости, президенты России и Турции встречались в июле на саммите БРИКС. Тогда Путин напомнил Эрдогану, что тот обещал пригласить в ресторан, а в ответ на приглашение сказал, что примет его, когда в Турцию начнутся поставки российского мяса.На встрече главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и министром национальной обороны республики Хулуси Акаром президент России подчеркнул, что отношения России и Турции приобретают все более глубокий, содержательный характер, осуществляется "глубокая кооперация в решении сирийского кризиса". Благодаря усилиям РФ, Турции, Ирана, европейских стран и США удалось серьезно продвинуться в вопросе урегулирования в Сирии, считает Владимир Путин.