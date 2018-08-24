Российский пианист Иван Бессонов, финалист уникального проекта Синяя птица телеканала Россия 1, победил на XIX конкурсе Eurovision Young Musicians.

На конкурсе молодых музыкантов Eurovision Young Musicians впервые победил 16-летний пианист из России Иван Бессонов. В конкурсе принимали участие музыканты из 18 стран. В финал вышли шестеро. Российский пианист оказался сильнейшим. Финал конкурса прошел вечером в четверг, 23 августа, в Эдинбурге.Имя лауреата огласили в ходе прямой трансляции, проводимой телеканалом "Культура". Победителя определило жюри, в состав которого вошли американский дирижер Марин Олсоп и шотландский композитор Джеймс Макмиллан.Конкурс юных исполнителей классической музыки проводится раз в два года по инициативе Европейского вещательного союза. В нем участвуют музыканты из 56 стран Европы. Конкурс имеет десятки партнеров в Америке, Азии, Австралии и Африке. Вместе они охватывают аудиторию более миллиарда человек.Россию представлял финалист конкурса "Синяя птица" телеканала "Россия 1" Иван Бессонов. Это третья победа россиян, выдвинутых телеканалом "Россия 1" на международном конкурсе "Евровидение": в 2006 году победителями детского "Евровидения" стали сестры Толмачёвы, а в 2008 году "Евровидение" взял Дима Билан.Иван Бессонов родился в Санкт-Петербурге в 2002 году. В шесть лет он начал заниматься игрой на фортепиано. Обладатель Гран-при Международного юношеского конкурса имени Шопена, первых премий конкурсов "Молодые дарования России", ASTANA РIАNO PASSION, конкурса имени А. Рубинштейна "Фортепианная миниатюра в русской музыке". Также музыкант удостоен призов Grand Piano Competition в Москве и конкурса правительства Санкт-Петербурга "Юные дарования".В 2015 году Бессонов дебютировал в кинематографе как профессиональный композитор, написав музыку к документальному фильму Varicella Виктора Косаковского.