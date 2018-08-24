Аллен Вейсселберг - финансовый директор компании Trump Organization - получил от федеральных прокуроров иммунитет в обмен на предоставление информации об экс-адвокате президента США Дональда Трампа Майкле Коэне. В апреле ФБР провело обыски в офисе дома у Коэна, в ходе которых конфисковало документы, которые, по данным СМИ, могли содержать записи телефонных разговоров юриста с Трампом.

Аллен Вейсселберг — финансовый директор компании Trump Organization — получил от федеральных прокуроров иммунитет в обмен на предоставление информации об экс-адвокате президента США Дональда Трампа Майкле Коэне. В апреле ФБР провело обыски в офисе дома у Коэна, в ходе которых конфисковало документы, которые, по данным СМИ, могли содержать записи телефонных разговоров юриста с Трампом.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal, Вейсселберг предоставил прокурорам информацию о выплатах Коэна двум женщинам во время президентской избирательной кампании в 2016 году.Между тем, Вейсселберг не ответил на просьбу газеты о предоставлении своей точки зрения.21 августа Майкл Коэн признал себя виновным по восьми пунктам мошенничества и нарушений при финансировании предвыборной кампании Трампа.