В Бельгии на автодроме Спа стартовал очередной этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1. В пятницу на трассе прошел первый свободный заезд, который завершился победой немецкого гонщика Себастьяна Феттеля из команды Ferrari.

В Бельгии на автодроме "Спа" стартовал очередной этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". В пятницу на трассе прошел первый свободный заезд, который завершился победой немецкого гонщика Себастьяна Феттеля из команды Ferrari.Немец за время тренировки показал лучшее время, которое составило 1 минуту 44.358 секунды. Вторым стал голландец Макс Ферстаппен, представляющий Red Bull, а замкнул тройку лучших британец Льюис Хэмилтон из Mercedes. Отметим, что коллега британца по Mercedes финн Валттери Боттас стартует в Спа с последнего ряда поскольку по ходу свободной практики его команда установила двигатель новой модификации. За это его оштрафовали.Российский пилот Сергей Сироткин продемонстрировал 19 результат. Он смог опередить только Стоффеля Вандорна. Партнер Сироткина по команде Лэнс Стролл опередил россиянина на три позиции, став 16-м.