Московский Спартак продолжает подготовку к матчу пятого тура российской премьер-лиги с Динамо. В пятницу футболисты провели тренировку, которая началась с минуты молчания в память о скончавшемся ветеране клуба Алексее Парамонове.

Московский "Спартак" продолжает подготовку к матчу пятого тура российской премьер-лиги с "Динамо". В пятницу футболисты провели тренировку, которая началась с минуты молчания в память о скончавшемся ветеране клуба Алексее Парамонове.Старейший футболист России, олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион СССР в составе "Спартака" Алексей Александрович Парамонов скончался 24 августа на 94 году жизни. Футболисты почтили память выдающегося спартаковца минутой молчания. Прощание с Алексеем Парамоновым пройдет 27 августа в манеже "Спартака".В занятиях принимают участие все футболисты "Спартака", кроме защитника Сальваторе Боккетти. Бывший игрок "Динамо", полузащитник Александр Ташаев тренировался по индивидуальной программе.