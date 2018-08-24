Эксперты установили, что причиной пожара в ТРЦ Зимняя вишня в Кемерово стал светодиодный светильник.
В результате протечки крыши талая вода залила лампу над
игровой зоной, произошло короткое замыкание, которое и привело к пожару,
унёсшему жизни 64 человек. Страшная трагедия может повториться, если владельцы торговых комплексов не позаботятся о безопасности помещений.
Эксперты установили, что причиной пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово стал светодиодный светильник.
В результате протечки крыши талая вода залила лампу над
игровой зоной, короткое замыкание, которое и привело к пожару,
унёсшему жизни 64 человек. Страшная трагедия может повториться, если владельцы торговых комплексов не позаботятся о безопасности помещений.
Страшной трагедии можно было избежать, во-первых,
если бы кровлю регулярно проверяли и ремонтировали, а, во-вторых, если бы
защитный автомат, который должен был отключить прибор, оказался исправен. Ряд
мелких халатностей привёл к мучительной смерти людей, среди которых был 41
ребенок.
Также причинами, приведшими к столь катастрофическим
последствиям, стали неисправность противопожарной системы и запутанная
планировка коридоров в здании. Специалисты МЧС России отметили, что у
посетителей торгового центра было всего пять минут на то, чтобы спастись, а
потом ядовитый дым попросту блокировал все пути эвакуации.
Кемеровская трагедия обнаружила существенный пробел в
безопасности многих ТЦ по всей стране. Спровоцированные пожаром в "Зимней
вишне" проверки мест массового скопления людей выявили большое количество
небезопасных объектов во многих городах России. Так, в ТРЦ Махачкалы сотрудники
комплекса не осведомлены о схеме действий в случае ЧП, а ведь само
здание может вполне повторить судьбу "Зимней вишни". Во время плановой проверки
автоматическая система оповещения не сработала, а покинуть "горящий" ТРЦ
оказалось невозможно из-за заставленных мебелью аварийных выходов.
Заблокированными пути эвакуации оказались и в Уфе, а система
оповещения – слишком тихой: в экстренной ситуации, когда паника среди людей
нарастает, это может сыграет существенную роль. Некоторые торговые комплексы
из-за огромного количества серьёзных нарушений были закрыты до устранения
проблем. Такая судьба постигла ТРК "Питерлэнд" в Приморском районе Петербурга,
работу которого приостановили на три месяца
Ряд нарушений, приведших к трагедии в Кемерово, был
зафиксирован в ТВК "Гарден Сити", также расположенном в Приморском районе.
Жалобы от покупателей на безопасность нахождения в этом комплексе поступали уже
давно, но до этого момента владельцам ТВК удавалось беспрепятственно продолжать
деятельность. Правда, сдвинуться с места их заставила не сама трагедия "Зимней
вишни", а распоряжение МЧС о ликвидации всех проблем до февраля 2019 года. В
противном случае комплекс судьбу закрытого ТЦ "Кубус" в Ленинградской
области.
При проверке ТВК "Гарден Сити" было выявлено
немало нарушений: эвакуационные выходы закрыты на ключ, система вентиляции и
строительные конструкции здания лишь частично оборудована огнезащитой, а доступ
к наружным патрубкам насосной станции ограничен мусорными контейнерами. Каждое из этих нарушений может сделать из
"Гарден Сити" вторую "Зимнюю вишню".
"Больше всего меня возмутило, что я не увидел огнезащиты на
несущих конструкциях и вентиляционных коробах дымоудаления. Это чревато тем,
что во время пожара несущие стены попросту не выдержат и здание начнет рушиться
прямо на посетителей", – издание "Версия на Неве" со ссылкой
на анонимного сотрудника МЧС в публикации от 4 августа.
В конце июня петербургские СМИ , что руководство ТВК
так и не приступило к устранению нарушений. По странному стечению обстоятельств, активистке Елене
Ивановой, которая выступала против эксплуатации комплекса, в том числе и из-за
разрушения архитектурного памятника, находящегося на его территории,
неизвестные шины на автомобиле.
К сожалению, руководство некоторых торговых комплексов не
спешит устранять проблемы, предпочитая продолжать зарабатывать деньги на
опасном шопинге своих клиентов. А ведь заключение экспертов по пожару в
"Зимней вишне" показывает, что даже такая, с первого взгляда, мелочь, как
светодиодный светильник, может стать причиной страшной трагедии.