Эксперты установили, что причиной пожара в ТРЦ Зимняя вишня в Кемерово стал светодиодный светильник. В результате протечки крыши талая вода залила лампу над игровой зоной, произошло короткое замыкание, которое и привело к пожару, унёсшему жизни 64 человек. Страшная трагедия может повториться, если владельцы торговых комплексов не позаботятся о безопасности помещений.

Эксперты установили, что причиной пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово стал светодиодный светильник.В результате протечки крыши талая вода залила лампу надигровой зоной, короткое замыкание, которое и привело к пожару,унёсшему жизни 64 человек. Страшная трагедия может повториться, если владельцы торговых комплексов не позаботятся о безопасности помещений.Страшной трагедии можно было избежать, во-первых,если бы кровлю регулярно проверяли и ремонтировали, а, во-вторых, если бызащитный автомат, который должен был отключить прибор, оказался исправен. Рядмелких халатностей привёл к мучительной смерти людей, среди которых был 41ребенок.Также причинами, приведшими к столь катастрофическимпоследствиям, стали неисправность противопожарной системы и запутаннаяпланировка коридоров в здании. Специалисты МЧС России отметили, что упосетителей торгового центра было всего пять минут на то, чтобы спастись, апотом ядовитый дым попросту блокировал все пути эвакуации.Кемеровская трагедия обнаружила существенный пробел вбезопасности многих ТЦ по всей стране. Спровоцированные пожаром в "Зимнейвишне" проверки мест массового скопления людей выявили большое количествонебезопасных объектов во многих городах России. Так, в ТРЦ Махачкалы сотрудникикомплекса не осведомлены о схеме действий в случае ЧП, а ведь самоздание может вполне повторить судьбу "Зимней вишни". Во время плановой проверкиавтоматическая система оповещения не сработала, а покинуть "горящий" ТРЦоказалось невозможно из-за заставленных мебелью аварийных выходов.Заблокированными пути эвакуации оказались и в Уфе, а системаоповещения – слишком тихой: в экстренной ситуации, когда паника среди людейнарастает, это может сыграет существенную роль. Некоторые торговые комплексыиз-за огромного количества серьёзных нарушений были закрыты до устраненияпроблем. Такая судьба постигла ТРК "Питерлэнд" в Приморском районе Петербурга,работу которого приостановили на три месяцаРяд нарушений, приведших к трагедии в Кемерово, былзафиксирован в ТВК "Гарден Сити", также расположенном в Приморском районе.Жалобы от покупателей на безопасность нахождения в этом комплексе поступали ужедавно, но до этого момента владельцам ТВК удавалось беспрепятственно продолжатьдеятельность. Правда, сдвинуться с места их заставила не сама трагедия "Зимнейвишни", а распоряжение МЧС о ликвидации всех проблем до февраля 2019 года. Впротивном случае комплекс судьбу закрытого ТЦ "Кубус" в Ленинградскойобласти.При проверке ТВК "Гарден Сити" было выявленонемало нарушений: эвакуационные выходы закрыты на ключ, система вентиляции истроительные конструкции здания лишь частично оборудована огнезащитой, а доступк наружным патрубкам насосной станции ограничен мусорными контейнерами. Каждое из этих нарушений может сделать из"Гарден Сити" вторую "Зимнюю вишню"."Больше всего меня возмутило, что я не увидел огнезащиты нанесущих конструкциях и вентиляционных коробах дымоудаления. Это чревато тем,что во время пожара несущие стены попросту не выдержат и здание начнет рушитьсяпрямо на посетителей", – издание "Версия на Неве" со ссылкойна анонимного сотрудника МЧС в публикации от 4 августа.В конце июня петербургские СМИ , что руководство ТВКтак и не приступило к устранению нарушений. По странному стечению обстоятельств, активистке ЕленеИвановой, которая выступала против эксплуатации комплекса, в том числе и из-заразрушения архитектурного памятника, находящегося на его территории,неизвестные шины на автомобиле.К сожалению, руководство некоторых торговых комплексов неспешит устранять проблемы, предпочитая продолжать зарабатывать деньги наопасном шопинге своих клиентов. А ведь заключение экспертов по пожару в"Зимней вишне" показывает, что даже такая, с первого взгляда, мелочь, каксветодиодный светильник, может стать причиной страшной трагедии.