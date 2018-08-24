Ты герой не моего романа, - спела известная певица Юлия Началова еще в 16 лет. Знала бы она тогда, что эта песня станет лейтмотивом всей ее жизни! Первый раз она вышла замуж в 19 лет за солиста группы Премьер-министр Дмитрия Ланского. Ее вторым супругом стал знаменитый футболист Евгений Алдонин. Долгое время они считались идеальной парой – оба красивые, известные. Но и этот брак певицы распался.

"Ты герой не моего романа", — спела известная певица Юлия Началова еще в 16 лет. Знала бы она тогда, что эта песня станет лейтмотивом всей ее жизни! Первый раз она вышла замуж в 19 лет за солиста группы "Премьер-министр" Дмитрия Ланского. Ее вторым супругом стал знаменитый футболист Евгений Алдонин. Долгое время они считались идеальной парой – оба красивые, известные. Но и этот брак певицы распался. Потом был роман с хоккеистом Александром Фроловым. Он тоже оказался героем не ее романа…"Я с детства знала, кем я буду. Четко знала, что буду петь на сцене, и по-другому быть не может", — сказала Юлия Началова Борису Корчевникову. Когда она победила в "Утренней звезде", то стала известна на всю страну. Тогда Юлию стали приглашать на разные выступления, поэтому родители оставили свою работу в Воронеже – мама была певицей в филармонии, а папа – руководителем большого музыкального коллектива – и переехали в Москву. В столице мама занялась организационными вопросами, шила дочери костюмы, а папа отвечал за музыкальный материал. А потом Юлии удалось поработать вместе с Ириной Понаровской – они гастролировали и выступали на одной сцене. Началова призналась, что многому у нее научилась.Со своим первым мужем Дмитрием Юлия была знакома еще лет с 14. Она рассказала, в ее семье говорили, что просто жить вместе неприлично. Возможно, именно это повлияло на ее раннее замужество. Брак едва не стоил певице жизни. Юлия, поддавшись влиянию моды того времени, за месяц похудела на 25 килограмм. "Я вообще все перестала есть, просто пила воду, а потом и воду организм перестал воспринимать. И я стала себя очень плохо чувствовать", — призналась певица. Для родителей это было трагедией, а мужу нравилось. В тот момент Юлия весила 42 килограмма, не осознавала, что выглядит плохо. Спасли ее вскользь брошенные слова доктора: "Понятно, что детей здесь уже не будет". Началова всегда хотела быть мамой, поэтому пообещала себе, что приведет здоровье в порядок. В то же время закончились и отношения с Дмитрием."Женя – это судьбоносный человек в моей жизни. Я совершенно не представляю другого папы для Веры", — сказала Юлия Началова о своем втором супруге. Причиной расставания певица называет то, что в какой-то момент они стали жить совершенно разными жизнями – у каждого была своя работа, кроме того, их разделяло большое расстояние – Юлия три с половиной года провела в Америке. Началова добавила, что причиной развода не был хоккеист Александр Фролов, роман с которым у нее начался через полгода.Певица призналась, что и сейчас у нее с Алдониным дружеские отношения, он хорошо общается с дочкой.Как Юлия познакомилась с Евгением, и как он сделал предложение? Почему закончились ее отношения с Александром Фроловым? Ответы – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".