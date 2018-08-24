У двух фронтальных камер новых флагманов Google появится поддержка режима суперселфи (Super Selfies), который позволит получать мягкий, размытый задний план при портретной съемке. Один из двух передних датчиков получит широкоугольный объектив, сообщает 9to5Google со ссылкой на собственные источники.

У двух фронтальных камер новых флагманов Google появится поддержка режима "суперселфи" (Super Selfies), который позволит получать мягкий, размытый задний план при портретной съемке. Один из двух передних датчиков получит широкоугольный объектив, сообщает 9to5Google со ссылкой на собственные источники.В дополнение к функции ретуширования Face ("Лицо"), на Pixel 3 и Pixel 3 XL будут доступны режимы съемки Natural ("Естественный") и Soft ("Мягкий"), а также возможность приближать лицо. По предварительной информации, разрешение обеих "фронталок" составит 8,1 мегапикселя, а единственный основной "глазок" будет 12,2-мегапиксельным.По словам собеседников издания, в Google хотят сделать одинарную камеру "пиксельфона" настолько производительной, чтобы вторая ему не понадобилась. Один источник назвал качество фотографий, сделанных на Pixel 3 XL в условиях тусклого освещения, "невероятным", а другой допустил, что компания применит новый "визуальный чип" обработки изображения Visual Core, помогающий смартфонам существенно улучшить качество съемки в режиме HDR+.Анонс третьего поколения смартфонов линейки Google Pixel ожидается 4 октября. Как и в прошлом году, поисковик должен показать две модели: стандартную Pixel 3 и Pixel 3 XL с увеличенным экраном. Вместе с новинками могут представить и зарядную док-станцию Pixel Stand, при подключении к которой смартфоны будут превращаться в "умную" колонку.∎33Live.Runet: русскоязычные блогеры рассекретили новый "гуглофон" читайте такжеИзображения и детальная информация о новых "пиксельфонах" появилась ранее на этой неделе — с подачи русскоязычных блогеров. Полагают, что Google допустила утечку нескольких десятков предпроизводственных образцов, предназначенных для разработчиков. Pixel 3 XL приписывают наличие 6,2-дюймового OLED-экрана, флагманского чипа Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, чувствительные к нажатиям грани корпуса (как у HTC U12+), а также новейшую версию Android — 9 (Pie).