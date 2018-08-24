Вымокшими до нитки оказались пассажиры туристического судна, наблюдавшие за горбатыми китами у юго-западного побережья Аляски. Впрочем, холодный душ можно считать щадящей платой за близкое знакомство с 30-тонными млекопитающими - судя по сделанным кадрам, горбач мог с легкостью опрокинуть лодку, отправив наблюдателей в плавание.

Вымокшими до нитки оказались пассажиры туристического судна, наблюдавшие за горбатыми китами у юго-западного побережья Аляски. Впрочем, холодный душ можно считать щадящей платой за близкое знакомство с 30-тонными млекопитающими — судя по сделанным кадрам, горбач мог с легкостью опрокинуть лодку, отправив наблюдателей в плавание.Завораживающий случай произошел в начале текущей недели в заливе близ поселения Густавус. Туристы снимали на видео фонтаны, которые на некотором удалении пускал кит, когда буквально в пяти метрах от лодки из воды вынырнул 13-метровый гигант. Приземлился он у самого борта, обдав волной всех пассажиров.Поразительное видео стало своеобразной компенсацией для промокших с ног до головы туристов.