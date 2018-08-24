Знаменитая актриса театра и кино Нина Русланова планово госпитализирована в Москве. По словам ее дочери Олеси, обследование связано с тем, что у Нины Ивановны стоит искусственный митральный клапан, и его нужно постоянно проверять.

Знаменитая актриса театра и кино Нина Русланова планово госпитализирована в Москве. По словам ее дочери Олеси, обследование связано с тем, что у Нины Ивановны стоит искусственный митральный клапан, и его нужно постоянно проверять.Как уточняет ТАСС, по предварительным данным, актриса проведет в больнице 10 дней.Нина Русланова стала популярна после ролей в фильмах "Афоня", "Собачье сердце", "Зимняя вишня", "Кин-дза-дза" и многим другим.