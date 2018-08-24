В бельгийском Спа проходит 13 этап Формулы-1 – Гран-при Бельгии. Прошла вторая свободная практика, лучшее время в которой показал финн Кими Райкконен из Ferrari.

В бельгийском Спа проходит 13 этап Формулы-1 – Гран-при Бельгии. Прошла вторая свободная практика, лучшее время в которой показал финн Кими Райкконен из Ferrari.Кими Райкконен проехал самый быстрый из кругов за 1 минуту 43,355 секунды. На втором и третьем местах гонщики Mercedes Льюис Хэмилтон и Вальттери Боттас.Выступающий за Williams россиянин Сергей Сироткин показал 18-е время, проиграв Райкконену 3,096 секунды. При этом Сергей опередил своего напарника канадца Лэнса Стролла, у которого 19 результат.