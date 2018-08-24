Ранее процесс остановился на разработке проекта
Ранее процесс остановился на разработке проекта
Губернатор Владимирской области Светлана Орлова
рассказала о планах строительства набережной на реке Клязьма.
По её словам, сейчас этот вопрос решается в Министерстве строительства РФ. Работы по благоустройству могут начаться уже в следующем году. Необходимый объем финансирования - 3,5 млрд рублей.
«Самый масштабный замысел на ближайшую перспективу – развитие территории по берегу Клязьмы и создание набережной. Даже не имея архитектурного образования, каждый понимает, что ее отсутствие сегодня нарушает композиционный замысел древних зодчих, разрывает связь исторического ядра города с рекой», - заявила Орлова.
Точного решения по вопросу обустройства набережной пока нет.