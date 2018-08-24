Ими гордится Владимир. В преддверии Дня города обновили городскую Доску почёта. За особые заслуги в мэрии отметили 12 владимирцев и столько же организаций. Среди тех, кого занесли на доску почета - водитель автобуса, директор одного из домов культуры, тренер по тхэквандо и даже машинист-экскаваторщик и станочник деревообрабатывающих станков.

Ими гордится Владимир. В преддверии Дня города обновили городскую Доску почёта. За особые заслуги в мэрии отметили 12 владимирцев и столько же организаций. Среди тех, кого занесли на доску почета - водитель автобуса, директор одного из домов культуры, тренер по тхэквандо и даже машинист-экскаваторщик и станочник деревообрабатывающих станков. Все эти люди - мастера своего дела, которые уже много лет трудятся на благо города. Так же на доску почета сегодня занесли коллективы школы, детского сада, строителей, транспортников, общественников и работников торговли. Городская доска почёта обновляется ежегодно с 2010 года. И всегда, по словам главы города, на ней представлены только достойные.Ольга Деева, глава города Владимира: "Это те герои, которые трудятся самоотверженно, трудятся на своих участках. И не только трудятся. Они ещё являются мастерами своего дела в различных профессиях: это и участники различных соревнований, и победители соревнований, победители разных конкурсов".