Телеведущая Анфиса Чехова разоткровенничалась с
поклонниками. Звезда рассказала о неудачном курортном романе со скрягой.
Телеведущая Анфиса Чехова разоткровенничалась с
поклонниками. Звезда рассказала о неудачном курортном романе со скрягой.
Анфиса поведала в своем микроблоге, что еще до замужества в
Тайланде у нее завязалась интрижка с англичанином. "В клубе, у барной стойки (звучит
как начало плохого бульварного романа) симпатичный парень, один в один Патрик
Демпси (Американский актер. – Прим. ред.), угостил меня коктейлем и
удачно пошутил. Мы были с подружками, нам было весело, переезжали из бара в
бар, и парень как-то незаметно к нам присоединился (здесь и далее орфография и
пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – описала первое знакомство с
иностранцем Чехова.
Звезда призналась, что мужчина ей очень понравился: умел
веселится, с ним было совсем не скучно, к тому же телеведущая разглядела в
незнакомце неподдельный интерес к себе. Однако знаменитость даже не надеялась,
что их отношения продолжатся и после отпуска. Даже после возвращения на родину ухажер
продолжал поддерживать переписку с Анфисой: "Но, мистер
Демпси, верил, и начал заваливать меня смсками с просьбой о новой встрече".
Затем англичанин прилетел к звезде в Москву, а после пара
встретилась в Париже. Однако Анфиса начала замечать, что "Демпси" настоящий скряга. "Правда все эти поездки
я совершала за свой счет, потому что мой прынц был прижимист и считал, что
любовь любовью, а счета раздельно☺️ Бывало в ресторане, где мы сидели с друзьями, он гордо
заявлял, я плачУ за нас с Анфисой. Но, как признались, мне потом друзья, платил
за меня только половину, и растерянные друзья, молча доплачивали за нас, что бы
меня не расстраивать))", – иронично заметила Чехова.
Анфиса отметила, что не
смогла смириться с патологической жадностью избранника и завершила отношения. "А
мистер Демпси, еще несколько лет, пока я не встретила своего мужа и не родила
ребенка, присылал мне смски: "Не понимаю, почему ты захотела расстаться?" и
"Вернись, любовь моя, я все прощу... но только за свой счет" 😂😂😂", – рассказала знаменитость. Об этом сообщает.