Телеведущая Анфиса Чехова разоткровенничалась с поклонниками. Звезда рассказала о неудачном курортном романе со скрягой.

Телеведущая Анфиса Чехова разоткровенничалась споклонниками. Звезда рассказала о неудачном курортном романе со скрягой.Анфиса поведала в своем микроблоге, что еще до замужества вТайланде у нее завязалась интрижка с англичанином. "В клубе, у барной стойки (звучиткак начало плохого бульварного романа) симпатичный парень, один в один ПатрикДемпси (Американский актер. – Прим. ред.), угостил меня коктейлем иудачно пошутил. Мы были с подружками, нам было весело, переезжали из бара вбар, и парень как-то незаметно к нам присоединился (здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – описала первое знакомство синостранцем Чехова.Звезда призналась, что мужчина ей очень понравился: умелвеселится, с ним было совсем не скучно, к тому же телеведущая разглядела внезнакомце неподдельный интерес к себе. Однако знаменитость даже не надеялась,что их отношения продолжатся и после отпуска. Даже после возвращения на родину ухажерпродолжал поддерживать переписку с Анфисой: "Но, мистерДемпси, верил, и начал заваливать меня смсками с просьбой о новой встрече".Затем англичанин прилетел к звезде в Москву, а после паравстретилась в Париже. Однако Анфиса начала замечать, что "Демпси" настоящий скряга. "Правда все эти поездкия совершала за свой счет, потому что мой прынц был прижимист и считал, чтолюбовь любовью, а счета раздельно☺️ Бывало в ресторане, где мы сидели с друзьями, он гордозаявлял, я плачУ за нас с Анфисой. Но, как признались, мне потом друзья, платилза меня только половину, и растерянные друзья, молча доплачивали за нас, что быменя не расстраивать))", – иронично заметила Чехова.Анфиса отметила, что несмогла смириться с патологической жадностью избранника и завершила отношения. "Амистер Демпси, еще несколько лет, пока я не встретила своего мужа и не родиларебенка, присылал мне смски: "Не понимаю, почему ты захотела расстаться?" и"Вернись, любовь моя, я все прощу... но только за свой счет" 😂😂😂", – рассказала знаменитость. Об этом сообщает.