Злоумышленник, подойдя со спины к женщине, сидевшей на скамейке, схватил ее сумку, лежащую рядом, и скрылся...

Сотрудник 8 Спецбатальона ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве задержал 20-летнего приезжего по подозрению в попытке грабежа.В ночное время к инспектору ГИБДД, дежурившему на Московской кольцевой автодороге в районе съезда на Таллинскую улицу, обратился гражданин. Мужчина сообщил, что несколько минут назад неизвестный, подойдя со спины к его супруге, сидевшей на скамейке, схватил ее сумку, лежащую рядом, и скрылся. Ущерб составил свыше 140 тысяч рублей.Сотрудник полиции вместе с заявителем незамедлительно сели в патрульный автомобиль и приступили к поиску злоумышленника на прилегающих улицах.На улице Твардовского заявитель указал на молодого человека, который держал в руках похищенную сумку. Увидев полицейского, подозреваемый попытался скрыться, но был задержан.По данному факту дознанием ОМВД России по району Строгино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81