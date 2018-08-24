Летные испытания морского беспилотника Катран должны начаться до конца 2018 года, а завершить их планируют уже в следующем году. Сейчас дрон проходит тестирование на земле. Кроме того, специалисты Вертолетов России пытаются установит на этого робота оружие.

Летные испытания морского беспилотника "Катран" должны начаться до конца 2018 года, а завершить их планируют уже в следующем году. Сейчас дрон проходит тестирование на земле. Кроме того, специалисты "Вертолетов России" пытаются установить на этого робота оружие, пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга."Катран" – это небольшой дрон-вертолет, весом около 500 килограммов. В первую очередь он будет разведчиком, который сможет базироваться на кораблях. Широкой публике беспилотник показали на Параде Победы 9 мая 2018 года.