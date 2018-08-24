Музыкальный мир в ожидании итогов классического Евровидения. На главном международном конкурсе молодых музыкантов Россию представляет 16-летний Иван Бессонов. Широкую публику с этим талантливым пианистом познакомил проект телеканала Россия Синяя птица. И вот наш одаренный, серьезный, одухотворенный виртуоз готовится к выступлению в финале престижного состязания в Шотландии.

Музыкальный мир в ожидании итогов классического "Евровидения". На главном международном конкурсе молодых музыкантов Россию представляет 16-летний Иван Бессонов. Широкую публику с этим талантливым пианистом познакомил проект телеканала "Россия" "Синяя птица". И вот наш одаренный, серьезный, одухотворенный виртуоз готовится к выступлению в финале престижного состязания в Шотландии.Меньше чем через час финал классического "Евровидения" в Эдинбурге: красивейший зал "Ашер Холл", названный в честь Эндрю Ашера, крупного производителя виски и большого любителя музыки. Именно он больше ста лет назад пожертвовал круглую сумму на строительство зала. Церемония закладки первого камня была очень торжественной: сюда приезжала сама королева Мария, бабушка нынешней королевы Великобритании Елизаветы II.Вековой зал с изумительной акустикой, современными технологиями звучание стараются довести до идеального. Шотландский симфонический оркестр будет аккомпанировать конкурсантам. С первым концертом Чайковского выступит Иван Бессонов. Солисту из России всего 16, а он спуска не дает ни первым скрипкам, ни седому дирижеру. Час, отведенный на репетицию, использует сполна. Прогоняют по частям весь концерт Британский оркестр, датский дирижер, российский пианист — говорят на одном языке, языке музыки."Иван из России потрясающий, просто потрясающий, — говорит главный дирижер Шотландского симфонического оркестра ВВС Томас Даусгор. — С такой фантастической энергией, а еще Иван так прекрасно дорабатывал эпизоды. Вы видите, какой полет мысли. Он всех нас зажег своей игрой".Аплодисменты от оркестра — оценка совместной работы. Право представлять Россию на "Евровидении" Иван Бессонов завоевал в эфире канала "Россия 1". Он — победитель всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица". Там и познакомился с Денисом Мацуевым. Именитый старший товарищ звонит в гримерку, чтобы настроить перед финалом.За роялем — больше шести часов в день, и день финала — не исключение. Сначала с оркестром, потом сам снова и снова прогоняет программу. "Евровидение" он категорически не называет конкурсом — говорит, "это концерт". Главный в жизни для 16-летнего музыканта.