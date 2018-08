Стажерка НАСА лишилась работы после того, как нахамила в Твиттере незнакомому человеку, которым внезапно оказался ее начальник. Девушка выразила в своем микроблоге радость по поводу приема на стажировку нецензурными словами, собеседник сделал ей замечание.

Стажерка НАСА лишилась работы после того, как нахамила в "Твиттере" незнакомому человеку, которым внезапно оказался ее начальник. Девушка выразила в своем микроблоге радость по поводу приема на стажировку нецензурными словами, собеседник сделал ей замечание, сообщает Insider.Нецензурный диалог между девушкой с ником Naomi H. и ее работодателем быстро разлетелся по "Твиттеру"."Заткнулись все нахрен. Меня взяли стажироваться в НАСА", — написала американка. "Следите за языком", — прокомментировал ее пост незнакомый мужчина.A furry became an intern for NASA and got instantly fired after telling someone on their council to suck their dick because this is 2018. pic.twitter.com/XL7jvCKFFj— Michelle Catlin (@CatlinNyaa) 21 августа 2018 г.В ответ Наоми грубо велела собеседнику держать свое мнение при себе. Вскоре тот признался, что занимает крупный пост в НАСА.Вскоре стало известно, что девушку уволили. Впрочем, отметившийся в популярном треде американец говорит, что не имеет к этому отношения – его коллеги сами наткнулись на пост девушки и отказали ей в возможности продолжать стажировку.