Некоторые журналисты выполняют заказ по дестабилизации ситуации в Чечне, считает глава региона Рамзан Кадыров. Так он ответил на реакцию СМИ после прозвучавшей от него критики в адрес правозащитников.

Некоторые журналисты выполняют заказ по дестабилизации ситуации в Чечне, считает глава региона Рамзан Кадыров. Так он ответил на реакцию СМИ после прозвучавшей от него критики в адрес правозащитников."Понятно, что некоторые журналисты выполняют заказ по дестабилизации ситуации в Чеченской республике. Но в Чечне работают верные последователи курса первого президента Чеченской республики Ахмата-Хаджи Кадырова, и мы 24 часа в сутки стоим на страже вашего спокойствия. А тем, кто все еще неспокоен, советую пропить курс "Ново-Пассита", — посоветовал руководитель республики, передает РИА Новости.Недовольство СМИ вызвали слова Кадырова о правозащитниках, сказанные после того, как группа подростков (нападавшим было от 11 до неполных 17 лет) совершила серию атак на полицейских в Чечне.На встрече с руководящим и командным составом МВД по Чечне Кадыров указал, что ограждение подростков от вербовки является всеобщей заботой, а также раскритиковал "так называемых правозащитников", которые "поднимают вой при малейшей попытке провести расследование", и заявил, что им нет места в Чечне.Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти высказывая, заявил, что слова руководителя Чечни не могут распространяться на всех правозащитников, так как многие из них выполняют важные функции. При этом представитель Кремля отметил, что не знает контекста, в котором было сделано заявление Кадырова, а СМИ могли вырвать некоторые слова из контекста.