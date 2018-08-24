В столичном департаменте здравоохранения о приближении сезонной хандры. Главный специалист по психологическому здоровью ведомства Георгий Костюк рассказал об этом психологическом состоянии.

В столичном департаменте здравоохранения оприближении сезонной хандры. Главный специалист по психологическому здоровью ведомства ГеоргийКостюк рассказал об этом психологическом состоянии.По его словам, в течение года существуютдва периода обострений: весна и осень. Специалист связывает осеннюю депрессию сдефицитом солнца и увядшей листвой.По статистике, в Москве от депрессиистрадают около 6% населения. И это только те, кто обращается за помощью кврачам. Однако Георгий Костюк считает, что заболевших намного больше, но признатьпроблему и лечиться готовы не все.Единой теории происхождениясезонных аффективных расстройств нет. Все упирается в изменение работыорганизма из-за дефицита солнечного света.Своимрецептом борьбы с осенней депрессией поделился лидер группы "Несчастныйслучай" Алексей Кортнев. Он отметил, что этому состоянию не подверженылюди, которые любят свое дело.Певец признался, что у неготаких проблем нет. "Мне кажется, что депрессия связана с тем, что людивозвращаются к нелюбимой работе. Поскольку я свои занятия очень люблю и сбольшим удовольствием встречаю начало нового концертного и театрального сезона,у меня никакой депрессии нет", – цитирует артиста .Людям же,которые испытывают депрессию Кортнев посоветовал только поменять отношение ктому, что они делают или поменять занятие. "Тогда никакой хандры не будет", -заключил музыкант.В свою очередь большинствоврачей убеждены, что для того, чтобы избавиться от хандры, необходимо тщательнопроанализировать свой образ жизни и внести полезные корректировки в режим дня. Помочьсправиться с депрессивными состояниями могут здоровый сон, правильное питание,физическая нагрузка и оптимизм.