В столичном департаменте здравоохранения о
приближении сезонной хандры. Главный специалист по психологическому здоровью ведомства Георгий
Костюк рассказал об этом психологическом состоянии.
В столичном департаменте здравоохранения о
приближении сезонной хандры. Главный специалист по психологическому здоровью ведомства Георгий
Костюк рассказал об этом психологическом состоянии.
По его словам, в течение года существуют
два периода обострений: весна и осень. Специалист связывает осеннюю депрессию с
дефицитом солнца и увядшей листвой.
По статистике, в Москве от депрессии
страдают около 6% населения. И это только те, кто обращается за помощью к
врачам. Однако Георгий Костюк считает, что заболевших намного больше, но признать
проблему и лечиться готовы не все.
Единой теории происхождения
сезонных аффективных расстройств нет. Все упирается в изменение работы
организма из-за дефицита солнечного света.
Своим
рецептом борьбы с осенней депрессией поделился лидер группы "Несчастный
случай" Алексей Кортнев. Он отметил, что этому состоянию не подвержены
люди, которые любят свое дело.
Певец признался, что у него
таких проблем нет. "Мне кажется, что депрессия связана с тем, что люди
возвращаются к нелюбимой работе. Поскольку я свои занятия очень люблю и с
большим удовольствием встречаю начало нового концертного и театрального сезона,
у меня никакой депрессии нет", – цитирует артиста .
Людям же,
которые испытывают депрессию Кортнев посоветовал только поменять отношение к
тому, что они делают или поменять занятие. "Тогда никакой хандры не будет", -
заключил музыкант.
В свою очередь большинство
врачей убеждены, что для того, чтобы избавиться от хандры, необходимо тщательно
проанализировать свой образ жизни и внести полезные корректировки в режим дня. Помочь
справиться с депрессивными состояниями могут здоровый сон, правильное питание,
физическая нагрузка и оптимизм.