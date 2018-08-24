Общественники просят кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина ввести доплаты учителям за классное руководство. Такая инициатива была озвучена в ходе заседания круглого стола, посвященного развитию системы образования в столице.

Общественники просят кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина ввести доплаты учителям за классное руководство. Такая инициатива была озвучена в ходе заседания круглого стола, посвященного развитию системы образования в столице."Мне кажется, что будет правильно и справедливо, если сегодня мы с вами попросим, обратимся к нашему мэру и кандидату, которого мы поддерживаем на грядущих выборах, Сергею Семеновичу Собянину, зная его отношение к школе, к учителям, детям, и попросим его рассмотреть возможность того, чтобы этот очень важный, сложный труд классного руководителя оплачивался дополнительно", — сказала председатель Московской городской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Марина Иванова.В свою очередь член городского экспертно-консультативного совета родительской общественности Москвы, председатель комиссии по обеспечению образования детей с ограниченными возможностями здоровья, по вопросу развития инклюзивного образования, председатель МГАРДИ Юлия Камал поддержала предложение о выплате классным руководителям дополнительного заработка."Хочу сказать, что наша большая московская школа — это школа для каждого, школа для всех. "..." Поддерживаю горячо, что необходимо классного руководителя выделить не просто как такую значимую единицу, но и чтобы он имел адекватную оплату своего труда. Думаю, что это повысит заинтересованность, мотивацию тех, кто приходит на эту должность", — отметила она.По итогам заседания круглого стола участники приняли решение оставить наказ кандидату в мэры Москвы Сергею Собянину с пожеланием установить дополнительную выплату классному руководителю. "Мы в эти наказы включим позицию о том, чтобы Сергей Семенович рассмотрел возможность установления таких дополнительных выплат для классных руководителей, не снимая выплаты в школе", — сказала Марина Иванова.