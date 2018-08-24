Вратарь сборной Франции и лондонского Тоттенхэма Уго Льорис может лишиться водительских прав. В пятницу голкипер был задержан британской полицией за вождение в нетрезвом виде.

Вратарь сборной Франции и лондонского "Тоттенхэма" Уго Льорис может лишиться водительских прав. В пятницу голкипер был задержан британской полицией за вождение в нетрезвом виде.Рано утром 24 августа полиция остановила автомобиль, за рулем которого был Льорис. Выяснилось, что француз находился в нетрезвом состоянии. Вратарь был отпущен под залог. Дело Льориса будет рассмотрено в суде 11 сентября. Не исключено, что вратарь сборной Франции будет лишен водительских прав.Уго Льорис является основным вратарем и капитаном сборной Франции, выигравшей чемпионат мира по футболу. На проходившем в России турнире Льорис участвовал в шести матчах.