Киев в свое время проглядел нарастающие в Крыму протестные настроения. Жители полуострова действительно хотели воссоединения с Россией. Теперь придется возвращать его силой, заявил депутат Рады.

Киев в свое время проглядел нарастающие в Крыму протестныенастроения. Жители полуострова действительно хотели воссоединения с Россией.Теперь придется возвращать его силой, заявил депутат Рады.Воссоединение Крыма с Россией вовсе не было результатом"происков Кремля". Жители полуострова осознанно хотели стать частьюроссийского пространства, заявил депутат Верховной рады от фракции "БлокПетра Порошенко" Иван Винник.Более того, никакого силового захвата полуостровароссийскими войсками не было, признал нардеп. "Жители Крыма в 2014 годуосознанно хотели стать частью российского пространства... Этот процессобеспечивался исключительно гуманитарными мероприятиями", – сказал депутат в эфире телеканала "112 Украина". Помнению парламентария, референдум в 2014 году показал истинные настроенияжителей Крыма и Севастополя.Референдум в Крыму прошел в марте 2014 года. Подавляющеебольшинство проголосовавших выступили за вхождение полуострова в составРоссии. Киев результаты плебисцита не признает и продолжаетсчитать Крым " временно оккупированной территорией". При этом в Москве подчеркивают: процедура присоединения региона соответствоваланормам международного права.Винить за случившееся в 2014 году украинским властям следуетисключительно себя. Спецслужбы допустили серьезную ошибку, необратив внимания на растущую неприязнь жителей полуострова к Киеву. Теперь Украинепридется работать над "возвращением" полуострова в состав страны наосновании принятого закона о "реинтеграции временно оккупированныхтерриторий". А это, по словам депутата, не исключает силового сценарияразвития событий.Ранеев Киеве заявили, что украинские власти не планируют силовым путем возвращать под свой контроль Крым. Решение о военной операции по "освобождению" полуострова пока не принималось.