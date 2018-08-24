Еще недавно певец мечтал отвести Аллу-Викторию
и Мартина в школу. Однако перед началом учебного года Филипп Киркоров отказался
от этой идеи.
Еще недавно певец мечтал отвести Аллу-Викторию
и Мартина в школу. Однако перед началом учебного года Филипп Киркоров отказался
от этой идеи.
Сыну артиста
недавно исполнилось шесть лет, а дочке осенью будет семь. Певец посчитал, что со
школой стоит повременить.
"Я решил продлить им детство,
поэтому в школу их не поведу! Хочу, чтобы они еще целый год побыли детьми. Так
что линейка у них будет только через год. Рано им петь песню "Куда уходит
детство?"!", – цитирует Киркорова Sobesednik.ru.
Филипп уверен, что
образования его чадам хватает и в домашних условиях. Они занимаются танцами,
спортом, учат языки. Певец уже строит планы на далекое будущее детей.
"Я хочу
держать их вдалеке от шоу-бизнеса. Мне кажется, что детям надо идти другим
путем. Пусть живут нормальной жизнью. Не хочу им своей судьбы, потому как она
очень непростая. Нужно иметь не нервы, а стальные канаты, чтобы справиться со
всем!", – поделился певец.
Вместе с детьми артист
недавно вернулся из отпуска. Летний отдых обошелся Киркорову в круглую
сумму. Но денег он не жалеет.
Напомним,
ранее Роспотребнадзор
поддержал инициативу директора лагеря "Олимпиец" Ларисы Судиловской
запретить ряд музыкальных исполнителей на дискотеках учреждения. В ведомстве
считают, что подрастающее поколение нужно защищать от "разрушающего
информационного воздействия". В черный список попал и Филипп
Киркоров.