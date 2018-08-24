Еще недавно певец мечтал отвести Аллу-Викторию и Мартина в школу. Однако перед началом учебного года Филипп Киркоров отказался от этой идеи.

Еще недавно певец мечтал отвести Аллу-Викториюи Мартина в школу. Однако перед началом учебного года Филипп Киркоров отказалсяот этой идеи.Сыну артистанедавно исполнилось шесть лет, а дочке осенью будет семь. Певец посчитал, что сошколой стоит повременить."Я решил продлить им детство,поэтому в школу их не поведу! Хочу, чтобы они еще целый год побыли детьми. Такчто линейка у них будет только через год. Рано им петь песню "Куда уходитдетство?"!", – цитирует Киркорова Sobesednik.ru.Филипп уверен, чтообразования его чадам хватает и в домашних условиях. Они занимаются танцами,спортом, учат языки. Певец уже строит планы на далекое будущее детей."Я хочудержать их вдалеке от шоу-бизнеса. Мне кажется, что детям надо идти другимпутем. Пусть живут нормальной жизнью. Не хочу им своей судьбы, потому как онаочень непростая. Нужно иметь не нервы, а стальные канаты, чтобы справиться совсем!", – поделился певец.Вместе с детьми артистнедавно вернулся из отпуска. Летний отдых обошелся Киркорову в круглуюсумму. Но денег он не жалеет.Напомним,ранее Роспотребнадзорподдержал инициативу директора лагеря "Олимпиец" Ларисы Судиловскойзапретить ряд музыкальных исполнителей на дискотеках учреждения. В ведомствесчитают, что подрастающее поколение нужно защищать от "разрушающегоинформационного воздействия". В черный список попал и ФилиппКиркоров.