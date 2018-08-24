Личность подозреваемого, похитившего крупную сумму денежных средств, правоохранители установили по изъятому фрагменту следа ладони.

20 августа текущего года в дежурную часть Отделения МВД России по Киржачскому району с заявлением о краже из частного дома обратился 55-летний житель районной деревни Корытово. Материальный ущерб мужчина оценил в 558 тысяч рублей.Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции обнаружили и изъяли с места преступления фрагмент следа ладони предполагаемого злоумышленника. После проверки по базам данных полицейские установили, что к краже может быть причастен неоднократно попадавший в поле зрения правоохранителей житель соседней деревни.Подозреваемый был задержан и дал признательные показания. Как пояснил сам задержанный, в ночь на 20 августа убедившись, что владельцы частного дома отсутствуют, он, отжав створку пластикового окна, проник в помещение, откуда похитил крупную сумму денежных средств и телевизор.В настоящее время в отношении фигуранта следователями Отделения МВД России по Киржачскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).Сотрудники полиции проверяют мужчину на возможную причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Киржачского района.