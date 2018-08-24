Дмитрий Киселев предложил президенту США Дональду Трампу приехать в Крым. По его мнению, визит был бы логичным и естественным, так как Трамп шел на выборы с обещанием улучшить отношения с Россией.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев предложил президенту США Дональду Трампу приехать в Крым.В эфире телеканала "Крым 24" Киселев сказал, что визит Трампа на полуостров был бы логичным и естественным, так как он шел на выборы с обещанием улучшить отношения с Россией. "Остается только выполнить, собственно, эти предвыборные обещания", — сказал Киселев.В этом году на международный фестиваль Koktebel Jazz Party прибыла прекрасная группа из Нового Орлеана Rebirth Brass Band, получившая Grammy в 2012 году. По его словам, "любой джазовый фестиваль счел бы за честь принимать музыкантов такого уровня". Всего в фестивале примут участие 20 коллективов из России, США, Великобритании, Индии, Китая, Армении и других стран.В июне Дональд Трамп не исключил, что США могут признать Крым российской территорией. На вопрос журналистов он ответил кратко: "Посмотрим".