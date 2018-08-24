Группа китайских граждан путешествовала по России по диким местам. Реку Куанду туристы попытались на своем внедорожнике проехать вброд, однако машина потеряла сцепление с твердым грунтом, и ее унесло течением. В результате происшествия три пассажира из четырех сумели спастись. Один утонул.

Группа китайских граждан путешествовала по России по диким местам из Бурятии в сторону Тынды, расположенной в Амурской области, при этом их сопровождали в качестве проводников местные жители. Доехав до реки Куанды и убедившись, что через нее успешно переправляется КамАЗ, иностранцы решили попытать счастья на своем внедорожнике.Подняв предварительно беспилотный аппарат для съемок форсирования Куанды, туристы решительно поехали в реку. В глубоком месте машина потеряла сцепление с твердым грунтом, и ее унесло течением.В результате происшествия три пассажира из четырех сумели спастись. Один утонул. Выжившие иностранные граждане в настоящее время находятся в поселке Куанда и ожидают группу спасателей, направившуюся сегодня, 24 августа, к месту происшествия, по сообщению местного отделения МЧС, на грузовике "Урал" — предполагается, что для преодоления 150 километров по бездорожью им понадобится около 9 часов.В Куанду выехала и следственно-оперативная группа местного отделения МВД. Чтобы быстрее добраться до нужного места, сотрудники полиции сели на товарный поезд, который ходит два раза в день.