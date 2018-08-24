Российский пилот Артем Маркелов может пополнить британскую команду Формулы-1 Williams и стать новым партнером россиянина Сергея Сироткина по конюшне. Сообщается, что это может произойти после того, как команду покинут нынешние гонщики Лэнс Стролл и Роберт Кубица.

Российский пилот Артем Маркелов может пополнить британскую команду "Формулы-1" Williams и стать новым партнером россиянина Сергея Сироткина по "конюшне". Сообщается, что это может произойти после того, как команду покинут нынешние гонщики Лэнс Стролл и Роберт Кубица.Стролл по окончании сезона может перейти в команду Racing Point Force India, которую летом приобрел его отец – Лоуренс Стролл, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на российского комментатора Алексея Попова. Отмечается, что Маркелов может стать пилотом Williams в случае поддержки со стороны SMP.Кроме того, Williams готов рассмотреть также кандидатуры пилотов Mercedes – Эстебана Окона или Джорджа Рассела.