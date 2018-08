Представители компании Sony Musiс, которой принадлежат права на альбомы Майкла Джексона, признались в суде, что на нескольких песнях посмертного альбома короля поп-музыки Michael поет не он. Поклонники артиста подозревали это практически с самого начала.

Представители компании Sony Musiс, которой принадлежат права на альбомы Майкла Джексона, признались в суде, что на нескольких песнях посмертного альбома короля поп-музыки "Michael" поет не он. Поклонники артиста подозревали это практически с самого начала, сообщает Karen Civil.Спустя год после смерти Майкла Джексона представители Sony заявили, что существует 12 практически готовых треков звезды поп-музыки, которые были записаны в 2007 году дома у продюсера Эдди Каскио. Еще через шесть месяцев, в 2010 году, альбом был выпущен. Из той сессии на него вошли три песни: "Breaking News", "Keep Your Head Up" и "Monster".Интересно, что незадолго до выхода альбома родственники Джексона, которые, по их словам, присутствовали при работе над пластинкой, выразили сомнение в том, что на некоторых треках поет действительно Майкл.В ответ на это представители Sony Music и The Jackson Estate заявили о проведении расследования. Накануне выхода альбома фирма объявила, что вокал на "сомнительных" песнях подлинный.Впрочем, поклонников Джексона это заявление не устроило. Фанаты даже вычислили предполагаемого певца, который мог спеть вместо Майкла. По их мнению, это был Rʼn'B-артист Джейсон Малаки.В 2014 году фанатка Майкла Джексона Вера Серова подала иск против Sony Music и The Jackson Estate, обвинив их в мошенничестве и нарушении прав потребителей. По словам Серовой, она купила пластинку Джексона, думая, что там поет он, но на записи оказался голос другого исполнителя.Серова приводила мнение независимого эксперта, который подтвердил факт "подделки".Представители двух фирм попытались оправдаться тем, что им принадлежат права на бренд "Майкл Джексон", под которым они могут выпускать все, что сочтут нужным.Однако в конце августа к авторам издания KarenCivil попали материалы этого дела, в которых было указано, что Sony Music признались во лжи. Они с самого начала знали, что песни "Breaking News", "Monster" и "Keep Your Head Up" спел другой человек.Официально следствие по этому делу все еще продолжается. Журналисты предполагают, что представителям Sony и The Jackson Estate могут грозить самые серьезные последствия, вплоть до уголовного преследования.