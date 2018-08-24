Полузащитник Зенита Кристиан Нобоа прооперирован в Барселоне. Операция прошла успешно, и через две недели эквадорский футболист вернется в Россию.

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа прооперирован в Барселоне. Операция прошла успешно, и через две недели эквадорский футболист вернется в Россию.Нобоа получил серьезную травму – повреждение крестообразной связки колена в прошлое воскресенье в матче с "Уралом". Восстановление футболиста займет около шести месяцев, и Кристиан сможет появиться на поле только в весенней части чемпионата.Тем временем футболисты "Зенита" поддержали своего товарища. Сначала Артем Дзюба написал на своей странице в социальной сети пожелание скорейшего выздоровления "эквадорскому пингвиненку". В четверг одноклубники вышли на матч Лиги Европы с норвежским "Мольде" в майках с изображением пингвина.