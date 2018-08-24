Полы гнилые, стены худые, душевая разбита. Именно в таких условиях живут люди в доме номер 1 «А» по улице Тракторная. Раньше эта девятиэтажка называлась общежитием, после приватизации комнат получила статус «многоквартирного дома». Теперь следить за общедомовым имуществом обязаны собственники. Вот только жители до сих пор не понимают, за какие помещения отвечают они, а какие должна содержать и приводить в порядок управляющая организация. Ответы в следующем материале.

Полы гнилые, стены худые, душевая разбита. Именно в таких условиях живут люди в доме номер 1 А по улице Тракторная. Раньше эта "девятиэтажка" называлась общежитием, после приватизации комнат получила статус многоквартирного дома. Теперь следить за общедомовым имуществом обязаны собственники. Вот только жители до сих пор не понимают, за какие помещения отвечают они, а какие должна содержать и приводить в порядок управляющая организация. Ответы в следующем материале.(ул. Тракторная)"Смотри чего сделали, стены посмотрите какие. Это ужас".Это так называемая постирочная. Здесь люди полощут и сушат бельё. Помещение общего пользование одно на этаж. Вот только без слёз на него не взглянешь. С потолка капает, на стенах грибок, везде сырость.Татьяна Косарева, житель дома № 1 "А": "Мы можем кран не включать и вот так вот мыться, вот так нас заливает, даже если бы и захотели, мы бы ремонт никогда не сделали, нам нужна гидроизоляция, чтобы мы на этажах навели порядок".И если в бельевых стены ещё стоят, то вот при входе в некоторые комнаты они уже качаются.Продать комнату в этом доме совсем не просто. Объявлений масса, а вот покупателей практически нет. У тех же, кто здесь живёт, претензий к управкомпании масса. Помимо "постирочных" в удручающем состоянии окна, двери, часть коридоров.Елена Назарова, житель дома № 1 "А": "Не было ремонта в местах общего пользования, нам их передали в собственность как бы. Теперь никто ни за что ответственности не несёт. Люди напокупали комнат, сдают их квартирантам, и никто не отвечает".Люди уверены, ремонт в коридорах должна проводить управкомпания. К тому же кое-где рабочие обслуживающей организации уже красили стены и меняли полы.Вера Панкратова, житель дома № 1 "А": "Они нижние этажи для проверки сделали, и дело в шляпе. Вот коридоры на нижних этажах", - "А на верхних?" - "Высоко никто не ходил".А вот и ещё несколько страшных помещений в этом доме. Это душевая, общая для всех, и предбанник. Причём в душевой ремонт был сделан три года назад. Вот только красота здесь была совсем недолго. Вандалы разбили часть плитки. Ко всем напастям две недели назад добавилась ещё одна. Дом остался без детской площадки. Игровые элементы демонтировали.Любовь Тарасова, житель дома № 1 "А": "Детскую площадку убрали и сказали на новую денег нет. Убрали неделю назад, полностью сняли все качели. Наши дети туда ходят, а их оттуда выгоняют, там народа много".Детскую площадку демонтировали из-за аварийного состояния. Качели, горка и песочница были не безопасны, говорит директор управляющей компании. Новую поставят, сообщает Марина Лужнова, но при условии проведения общего собрания и 2/3 голосов собственников "за". Что же касается ремонта внутри дома, то делать его управкомпания похоже не собирается.Марина Лужнова, директор управкомпании МКП ЖКХ г. Владимира: "У нас в таких общежитиях блочного коридорного типа получилась как - целый коридор стал коммунальной квартирой. В собственности граждан находятся и коридоры, и душевые, кухни, туалеты. Надо понимать, что в коммунальной квартире вся ответственность за содержание что мест общего пользования, что своих жилых помещений возложена на собственников".Получается и коридоры, и "постирочные" собственники должны ремонтировать за свой счёт. Раньше, когда только начался процесс приватизации, большая часть комнат была муниципальной, поэтому в тех же самых коридорах красили стены и меняли полы сотрудники управкомпании. Теперь из 252 комнат не принадлежат собственникам только 34, поэтому повесить ремонт на "правляшку" уже не получится. Её зона ответственности теперь - только единственная общая душевая и предбанник.Марина Лужнова, директор МКП ЖКХ г. Владимира: "Сейчас мы планируем проведение ремонтных работ в душевой, восстановить то, что там разбомбили, переломали, но это будет только осенью. По предбаннику посмотрим, если косметический ремонт, то он требует не такие большие расходы, как с душевой, возможно, после того как отремонтируем душевую, сразу сделаем предбанник".Что же касается капитального ремонта, то он в "девятиэтажке" проводился, и не раз. В 2009 году жителям поменяли кровлю, тепловые узлы, наладили систему горячего и холодного водоснабжения, провели работы по замене электрики. В 10 году обновили лифты. Так что этот дом не забыт, вот только собственникам ответственней надо относиться к своему же имуществу.