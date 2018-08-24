Телеведущая Лера Кудрявцева не сходит со страниц желтой
прессы. Звезда шокировала поклонников самостоятельно выносив и родив малышку в
47 лет.
Телеведущая Лера Кудрявцева не сходит со страниц желтой
прессы. Звезда шокировала поклонников самостоятельно выносив и родив малышку в
47 лет.
Телеведущая своим примером дала надежду многим возрастным
женщинам, сохранив при этом стройную фигуру. Однако злопыхатели не унимаются –
они сомневаются в искренности Кудрявцевой и утверждают, что Лера прибегала к услугам
суррогатной матери.
Новый снимок телеведущей с дочерью на руках, размещенный в ее
личном микроблоге, снова заставил завистников говорить, что Кудрявцева врет
поклонникам. Интернет-обыватели отметили, что малыш слишком крупный для новорожденного,
по виду ему уже месяца три, да и сама телеведущая очень стройная.
"Да и это фото с плоским животом через несколько дней после
родов еще больше убедит неверующих, что она не была беременной. В 47 лет, кожа
и мышцы уже не те и не могут так быстро придти в добеременное состояние. Даже у
молодых живот не бывает плоским через несколько дней после родов, а в ее
возрасте тем более. И никаким утягивающим бельем это не корректируется. Слишком
мало времени прошло после родов (если они были, конечно) (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – высказалась одна
из пользовательниц Сети в комментариях.
Подобные предположения вызвали жаркую дискуссию среди
фолловеров знаменитости. В полемику даже вмешалась сама телеведущая. "Ребенок
одет в большой тепленький комбез, она кроха. Перестаньте искать иголку в стоге
сена" – написала Лера. "Я родила сама. Как бы вам не хотелось услышать
другое. Смиритесь с этим". Так же телеведущая сообщила, что пока обходится без
няни – "наслаждаюсь сама". Об этом сообщает сайт .