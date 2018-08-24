Телеведущая Лера Кудрявцева не сходит со страниц желтой прессы. Звезда шокировала поклонников самостоятельно выносив и родив малышку в 47 лет.

Телеведущая Лера Кудрявцева не сходит со страниц желтойпрессы. Звезда шокировала поклонников самостоятельно выносив и родив малышку в47 лет.Телеведущая своим примером дала надежду многим возрастнымженщинам, сохранив при этом стройную фигуру. Однако злопыхатели не унимаются –они сомневаются в искренности Кудрявцевой и утверждают, что Лера прибегала к услугамсуррогатной матери.Новый снимок телеведущей с дочерью на руках, размещенный в ееличном микроблоге, снова заставил завистников говорить, что Кудрявцева вретпоклонникам. Интернет-обыватели отметили, что малыш слишком крупный для новорожденного,по виду ему уже месяца три, да и сама телеведущая очень стройная."Да и это фото с плоским животом через несколько дней послеродов еще больше убедит неверующих, что она не была беременной. В 47 лет, кожаи мышцы уже не те и не могут так быстро придти в добеременное состояние. Даже умолодых живот не бывает плоским через несколько дней после родов, а в еевозрасте тем более. И никаким утягивающим бельем это не корректируется. Слишкоммало времени прошло после родов (если они были, конечно) (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – высказалась однаиз пользовательниц Сети в комментариях.Подобные предположения вызвали жаркую дискуссию средифолловеров знаменитости. В полемику даже вмешалась сама телеведущая. "Ребенокодет в большой тепленький комбез, она кроха. Перестаньте искать иголку в стогесена" – написала Лера. "Я родила сама. Как бы вам не хотелось услышатьдругое. Смиритесь с этим". Так же телеведущая сообщила, что пока обходится безняни – "наслаждаюсь сама". Об этом сообщает сайт .