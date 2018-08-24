Американский сенатор Джон Маккейн принял решение о прекращении лечения терминальной формы рака мозга. Прогрессирующее заболевание и неумолимое старение вынесли свой вердикт, - говорится в заявлении семьи сенатора.

Американский сенатор Джон Маккейн принял решение о прекращении лечения терминальной формы рака мозга. Прогрессирующее заболевание и неумолимое старение вынесли свой вердикт", — говорится в заявлении семьи сенатора.Близкие 81-летнего Маккейна отмечают, что он уже удивил медиков, превзойдя их прогнозы по поводу отпущенного срока, передает РИА Новости.О том, что у Маккейна диагностировали рак мозга, было объявлено в июле 2017-го. У сенттора, ранее страдавшего раком кожи, диагностировали глиобластому – агрессивную форму рака.Джон Маккейн – один из наиболее видных американских политиков, в 2008 году участвовал в президентской гонке. Известен своей жесткой критикой в отношении России.