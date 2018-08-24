Ведущие встретились в программе Прямой эфир и поговорили по душам. Они вспомнили знаменитых артистов, которые раскрыли душу в их программах.

Ведущие встретились в программе "Прямой эфир" ипоговорили по душам. Они вспомнили знаменитых артистов, которые раскрыли душу вих программах.Одной из таковых стала певица и актриса, народная артистка РоссииЛюдмила Сенчина. Ее не стало 25 января этого года. Исполнительнице с хрустальнымголосом, умершей от онкологического заболевания, было 67 лет.Андрей Малахов рассказал, что в 2017 году у него было последнееинтервью с артисткой. "Мы уже знали, что она болеет, она стеснялась кому-либосказать, что у нее рак, стеснялась лишний раз попросить деньги на хорошуюхимиотерапию, она запрещала мужу говорить эту правду", – поделился ведущий.Он признался, что иногда в редакцию "Прямого эфира"звонил супруг Сенчиной, плакал и говорил, что у жены сильнейшие боли. "Мыразговаривали с ним за две недели до ее ухода. Я говорил: "Давайте перевезем вГерманию, давайте что-нибудь сделаем". "Нет, нет, нет. Людочка так переживала,что ее никто не поздравил никакой телеграммой с Днем рождения", – вспомнилАндрей Малахов. По словам ведущего, очень больно, когда ты понимаешь, что бессилени можешь помочь только словом.В свою очередь Борис Корчевников отметил, что это тожеочень немало. "Мне это тоже очень знакомо, я хорошо помню, что такое болезнь икогда каждое слово – это лекарство, а тем более, когда к тебе такое внимание,какое ты ей оказал. Столько тепла, столько любви, сколько ты ей отдал", -высказался ведущий программы "Судьба человека".