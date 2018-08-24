Ведущие встретились в программе Прямой эфир и
поговорили по душам. Они вспомнили знаменитых артистов, которые раскрыли душу в
их программах.
Ведущие встретились в программе "Прямой эфир" и
поговорили по душам. Они вспомнили знаменитых артистов, которые раскрыли душу в
их программах.
Одной из таковых стала певица и актриса, народная артистка России
Людмила Сенчина. Ее не стало 25 января этого года. Исполнительнице с хрустальным
голосом, умершей от онкологического заболевания, было 67 лет.
Андрей Малахов рассказал, что в 2017 году у него было последнее
интервью с артисткой. "Мы уже знали, что она болеет, она стеснялась кому-либо
сказать, что у нее рак, стеснялась лишний раз попросить деньги на хорошую
химиотерапию, она запрещала мужу говорить эту правду", – поделился ведущий.
Он признался, что иногда в редакцию "Прямого эфира"
звонил супруг Сенчиной, плакал и говорил, что у жены сильнейшие боли. "Мы
разговаривали с ним за две недели до ее ухода. Я говорил: "Давайте перевезем в
Германию, давайте что-нибудь сделаем". "Нет, нет, нет. Людочка так переживала,
что ее никто не поздравил никакой телеграммой с Днем рождения", – вспомнил
Андрей Малахов. По словам ведущего, очень больно, когда ты понимаешь, что бессилен
и можешь помочь только словом.
В свою очередь Борис Корчевников отметил, что это тоже
очень немало. "Мне это тоже очень знакомо, я хорошо помню, что такое болезнь и
когда каждое слово – это лекарство, а тем более, когда к тебе такое внимание,
какое ты ей оказал. Столько тепла, столько любви, сколько ты ей отдал", -
высказался ведущий программы "Судьба человека".