Итальянский полузащитник Клаудио Маркизио склоняется к переходу в санкт-петербургский Зенит. Ранее представители клуба из Северной столицы сделали предложение итальянцу, который на данный момент является свободным агентом.

Итальянский полузащитник Клаудио Маркизио склоняется к переходу в санкт-петербургский "Зенит". Ранее представители клуба из Северной столицы сделали предложение итальянцу, который на данный момент является свободным агентом.Стороны провели совместную встречу, после которой Маркизио заинтересовался продолжением карьеры в Санкт-Петербурге, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Gazzetta dello Sport. У хавбека также существуют варианты с лиссабонским "Спортингом", который называется основным конкурентом "Зенита".Напомним, что летом Маркизио расторг контракт с "Ювентусом" после 25 лет выступлений за туринский клуб.