Накануне матча пятого тура Российской премьер-лиги с московским Динамо главный тренер Спартака Массимо Каррера заявил, что полностью доверяет молодому вратарю Александру Максименко. 20-летний Максименко защищал ворота во всех матчах нынешнего сезона.

Накануне матча пятого тура Российской премьер-лиги с московским "Динамо" главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что полностью доверяет молодому вратарю Александру Максименко. 20-летний Максименко защищал ворота во всех матчах нынешнего сезона.Основной вратарь красно-белых Александр Селихов травмирован. Каррера предпочитает молодого Максименко ветерану Артему Реброву. Максименко не пропустил в четырех матчах чемпионата ни одного мяча."В ворота точно встанет Максименко, я полностью ему доверяю. Моя идея не изменится по отношению к какому-то игроку из-за недостатка опыта или подобных вещей. По нападающим я еще не решил, Зе Луиш и Луис Адриано — хорошие игроки, они оба будут правильным вариантом для "Спартака", — приводит слова Карреры ТАСС.Итальянский специалист отметил, что команда с первых минут матча с "Динамо" будет действовать по привычной схеме 4-3-3. "Думаю, мы продолжим придерживаться нашей философии и начнем так. Это особенный матч, он отличается от остальных, не думаю, что "Динамо" стало слабее после прошлого сезона, тем более у них нет поражений в этом сезоне. Они мало пропускают, играют в хороший футбол, да и дерби есть дерби".Массимо Каррера рассказал о новичке "Спартака" полузащитнике Романе Еременко. Бывший игрок ЦСКА пропустил два года из-за дисквалификации за применение кокаина. "Мне кажется, что два года на Еременко не повлияли. Он в форме, ему не хватает только игровой практики, но в остальном не скажешь, что это футболист, который не играл два года", — сказал Каррера. "Класс Романа все знают, с нетерпением ждем его, когда можно будет играть в официальных матчах", — добавил защитник "Спартака" Георгий Джикия.