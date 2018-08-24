Канцлер Германии оценила российское военное присутствие на Кавказе. Во время визита в Грузию ей дали посмотреть в армейский бинокль на войска Путина.

Канцлер Германии оценила российское военное присутствие на Кавказе.Во время визита в Грузию ей дали посмотреть в армейский бинокль на войскаПутина.Ангела Меркель побывала на границе с Южной Осетией иотважилась посмотреть в бинокль на российские позиции по другую сторону, пишетнемецкий таблоид Bild. Граница проходит прямо за небольшой деревней в 50километрах от Тбилиси.Туда и приехала Меркель, чтобы убедиться в спокойнойобстановке и отсутствии боевых действий. По пути к границе ей пришлосьпересесть из своего бронированного лимузина во внедорожник: хваленый"Мерседес" по местным дорогам не проехал.Немецкие журналисты отмечают, что градус напряженности понизилсяпосле событий 2008 года. Между Россией и Грузией есть сферы, в которыхотсутствуют заметные проблемы – например, туристическая отрасль. Понемногуначинает восстанавливаться и налаживаться торговля.Напомним, что Москва и Тбилиси разорвали дипломатическиеотношения после того, как армия Саакашвили десять лет назад атаковала позициироссийских миротворцев и вторглась в Южную Осетию. Москва была вынуждена провестиоперацию по принуждению к миру и отбила нападение.После визита в Грузию, Меркель отправилась в Ереван. Там онасделала несколько важных заявлений. Одно из них касалось урегулирования нагорно-карабахскогоконфликта. Германия, как член Минской группы ОБСЕ, готова взять ответственностьв этом вопросе, заявила немецкий канцлер.Она также сказала, что переговоры между Евразийскимэкономическим союзом (куда входит Армения) и ЕС в ближайшее время вряд ли состоятся,сообщает .