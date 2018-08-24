Канцлер Германии оценила российское военное присутствие на Кавказе.
Во время визита в Грузию ей дали посмотреть в армейский бинокль на войска
Путина.
Канцлер Германии оценила российское военное присутствие на Кавказе.
Во время визита в Грузию ей дали посмотреть в армейский бинокль на войска
Путина.
Ангела Меркель побывала на границе с Южной Осетией и
отважилась посмотреть в бинокль на российские позиции по другую сторону, пишет
немецкий таблоид Bild. Граница проходит прямо за небольшой деревней в 50
километрах от Тбилиси.
Туда и приехала Меркель, чтобы убедиться в спокойной
обстановке и отсутствии боевых действий. По пути к границе ей пришлось
пересесть из своего бронированного лимузина во внедорожник: хваленый
"Мерседес" по местным дорогам не проехал.
Немецкие журналисты отмечают, что градус напряженности понизился
после событий 2008 года. Между Россией и Грузией есть сферы, в которых
отсутствуют заметные проблемы – например, туристическая отрасль. Понемногу
начинает восстанавливаться и налаживаться торговля.
Напомним, что Москва и Тбилиси разорвали дипломатические
отношения после того, как армия Саакашвили десять лет назад атаковала позиции
российских миротворцев и вторглась в Южную Осетию. Москва была вынуждена провести
операцию по принуждению к миру и отбила нападение.
После визита в Грузию, Меркель отправилась в Ереван. Там она
сделала несколько важных заявлений. Одно из них касалось урегулирования нагорно-карабахского
конфликта. Германия, как член Минской группы ОБСЕ, готова взять ответственность
в этом вопросе, заявила немецкий канцлер.
Она также сказала, что переговоры между Евразийским
экономическим союзом (куда входит Армения) и ЕС в ближайшее время вряд ли состоятся,
сообщает .