Информация о том, что госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым попросил о поддержке по линии ОЗХО для привлечения Дамаска к ответственности за применение химоружия в Сирии, не соответствует действительности.

Информация о том, что госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым попросил о поддержке по линии ОЗХО для привлечения Дамаска к ответственности за применение химоружия в Сирии, не соответствует действительности. В Москве такую трактовку содержания контактов высокопоставленных лиц, озвученную представителем Госдепа СГА Хизер Науэрт, назвали "вольной интерпретацией"."Высказывания Науэрт не соответствуют действительности, подобного рода обращений Помпео не озвучивал", — цитирует "Интерфакс" официального представителя МИД РФ Марию Захарову.Таким образом, считает Захарова, Вашингтон пытается использовать двусторонний диалог по тематике сирийского конфликта для продвижения собственной политической повестки дня. "Рассчитываем, что в последующем американская сторона будет более аккуратна в комментариях", — добавила официальный представитель российского дипведомства.Россия поддерживает работу этой важной международной структуры, но строго в соответствии с определенными ОЗХО задачами, заключающимися в техническом содействии национальным программам уничтожения химарсеналов, пояснила Мария Захарова.Сергей Лавров и Майк Помпео провели телефонный разговор 23 августа.