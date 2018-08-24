Николай Васильев продолжает зарабатывать на строительной дочке Министерства обороны России. Судимость дочери Евгении ничуть не помешала обогащению бизнесмена.

Николай Васильев продолжает зарабатывать на строительной"дочке" Министерства обороны России. Судимость дочери Евгении ничутьне помешала обогащению бизнесмена.Сотрудничество отца скандально известной экс-чиновницыМинобороны Евгении Васильевой с военным ведомством не прекращается. И судимостьбывшей сотрудницы "Оборонсервиса" не стала этому помехой.Фирма ОКС 01, совладельцем которой является Николай Васильев,заключает с ведомством многомиллионные контракты, причем на особых условиях. Кпримеру, недавно компания получила право на поставку кабельной продукции Главномувоенно-строительному управлению № 5 на 21,8 миллиона рублей.По условиям конкурса, фирма-победитель должна поставить заказчикупочти 80 километров оптических кабелей. Однако обстоятельства выгляделистранно: единственным участником тендера оказалась компания Николая Васильева.Из-за отсутствия других претендентов торги признали несостоявшимися и решилизаключить контракт с ОКС 01.Евгения Васильева – фигурант так называемого дела "Оборонсервиса".Ее признали виновной в хищении в особо крупном размере. Свидетелем по делупроходил и бывший министр обороны Анатолий Сердюков. Министр лишился должности,а Васильева провела некоторое время в колонии. Скандал завершился свадьбой егоучастников, что вызвало возмущение общественности.Упомянутый контракт с военным ведомством – далеко неединственный для ОКС 01. В январе этого года фирма заключила похожее соглашениес Минобороны – правда, на меньшую сумму, 9,6 миллиона рублей.Активно сотрудничала компания с военным ведомством и в товремя, когда слушалось дело "Оборонсервиса". Они были более скромными– на 1,6 миллиона рублей в 2015-м и 11,6миллиона в 2016 году, пишет .