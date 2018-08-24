Николай Васильев продолжает зарабатывать на строительной
дочке Министерства обороны России. Судимость дочери Евгении ничуть
не помешала обогащению бизнесмена.
Николай Васильев продолжает зарабатывать на строительной
"дочке" Министерства обороны России. Судимость дочери Евгении ничуть
не помешала обогащению бизнесмена.
Сотрудничество отца скандально известной экс-чиновницы
Минобороны Евгении Васильевой с военным ведомством не прекращается. И судимость
бывшей сотрудницы "Оборонсервиса" не стала этому помехой.
Фирма ОКС 01, совладельцем которой является Николай Васильев,
заключает с ведомством многомиллионные контракты, причем на особых условиях. К
примеру, недавно компания получила право на поставку кабельной продукции Главному
военно-строительному управлению № 5 на 21,8 миллиона рублей.
По условиям конкурса, фирма-победитель должна поставить заказчику
почти 80 километров оптических кабелей. Однако обстоятельства выглядели
странно: единственным участником тендера оказалась компания Николая Васильева.
Из-за отсутствия других претендентов торги признали несостоявшимися и решили
заключить контракт с ОКС 01.
Евгения Васильева – фигурант так называемого дела "Оборонсервиса".
Ее признали виновной в хищении в особо крупном размере. Свидетелем по делу
проходил и бывший министр обороны Анатолий Сердюков. Министр лишился должности,
а Васильева провела некоторое время в колонии. Скандал завершился свадьбой его
участников, что вызвало возмущение общественности.
Упомянутый контракт с военным ведомством – далеко не
единственный для ОКС 01. В январе этого года фирма заключила похожее соглашение
с Минобороны – правда, на меньшую сумму, 9,6 миллиона рублей.
Активно сотрудничала компания с военным ведомством и в то
время, когда слушалось дело "Оборонсервиса". Они были более скромными
– на 1,6 миллиона рублей в 2015-м и 11,6
миллиона в 2016 году, пишет .