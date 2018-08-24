24.08.2018

2018-08-24 12:30:58

Московскую пенсионерку обокрали на миллион рублей

В столице квартиру пенсионерки обокрали на миллион рублей. Неизвестные проникли в жилище и вынесли все нажитое москвичкой, передает



По словам 70-летней пострадавшей, добычей воров стали 12 картин, приборы из столового серебра, а также шесть старинных икон. Возбуждено уголовное дело.