Женщина лежала под завалами почти двое суток

Женщина лежала под завалами почти двое сутокВ деревне Нюрюг на 60-летнюю женщину обрушился потолок.Она не смогла сама выбраться из-под завалов. Её супруг - инвалид, прикованный к кровати. Он не смог ни помочь женщине, ни позхвать на помощь. Так, пенсионерка пролежала почти двое суток. Её спасла соседка, которая зашла в гости. Она вызвала скорую и полицию.Пожилая женщина была по пояс завалена кирпичами. С многочисленными травмами её доставили в Шарьинскую ЦРБ. Заботу о муже взяли на себя соседи.По данному факту идет проверка.