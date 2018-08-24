В Москве активными темпами продолжается реализация одного из крупнейших транспортных проектов – Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена. Один из тоннелепроходческих комплексов начал прокладку тоннеля на восточном участке нового пересадочного контура, сообщил глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.

В Москве активными темпами продолжается реализация одного изкрупнейших транспортных проектов – Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена.Один из тоннелепроходческих комплексов начал прокладку тоннеля на восточномучастке нового пересадочного контура, сообщил глава столичного стройкомплексаМарат Хуснуллин."Тоннелепроходческий комплекс "Марина" начал прокладкуправого перегонного тоннеля от монтажной камеры около станции "Текстильщики" всторону станции "Нижегородская", – сообщил он. Что касается левого тоннеля, тоего проходку планируется начать в течение месяца. Глава стройкомплекса Москвыподчеркнул, что длина строящегося участка составит порядка 2,5 километра.Прокладка тоннеля ведется в непростых геологических условияхпри наличии плотной городской застройки. При этом трасса участка проходит подуже существующими транспортными объектами районов Нижегородский и Текстильщики,а также под путями Курского направления Московской железной дороги (МЖД).Метростроевцы планируют завершить работы в апреле 2019 года.Восточный участок Большой кольцевой линии протянется от"Нижегородской" до "Каширской". Его длина составит11,4 километра. На участке расположатся четыре станции – "Текстильщики","Печатники", "Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар". Все они станут основамидля транспортно-пересадочных узлов (ТПУ).По словам первого заместителя генерального директора подевелопменту АО "Мосижпроект" Альберта Суниева, ТПУ"Печатники-Текстильщики" будет крайне важен для транспортной системы всейстоличной агломерации. Помимо пересадки на радиальные линии подземки через узелпройдет один из Московских центральных диаметров (МЦД). Кроме того,предусмотрено строительство железнодорожной платформы Печатники."Проектом также предполагается оптимизация фронтовпосадки-высадки наземного городского пассажирского транспорта, дефицит которыхсейчас наблюдается", – сказал Суниев. Он отметил, чтотранспортно-пересадочный узел, благодаря строительству пешеходного перехода поджелезнодорожными путями, обеспечит дополнительную связь районов Текстильщики иПечатникиБольшая кольцевая линия – один из крупнейшихинфраструктурных проектов не только в Москве, но и в мире. На новомпересадочном контуре будет 31 станция, его длина составит 67 километров.Большое метрокольцо существенно разгрузит станции подземки внутри старого, пассажиры сэкономят в пути в среднем около 20 минут.По словам мэра Москвы Сергея Собянина, БКЛ охватит срединныечасти города, улучшит транспортную доступность многих районов, а такжезначительно повысит комфортность в пути для пассажиров.Напомним, первый участок Большой кольцевой линии открылся вфеврале этого года. На отрезке от "Петровского парка" до"Делового центра" расположились пять станций. Полностью завершитьстроительство нового пересадочного контура планируется к 2023 году.