Помощник президента Андрей Белоусов после встречи с представителями бизнеса заявил, что целью его письма было не изъятие доходов бизнеса, а стимулирование инвестиций.

Помощник президента Андрей Белоусов после встречи с представителями бизнеса заявил, что целью его письма было не изъятие доходов бизнеса, а стимулирование инвестиций. "Кондовый смысл" слова "изъятие" не стоял, пояснил он. Дополнительные доходы бизнес может вкладывать не в дивиденды, а в развитие государственных проектов.Никаких обязательных действий по "заталкиванию компаний" в инвестиционные проекты не будет, подчеркнул Белоусов. Он также сообщил, что майский указ президента обеспечен финансированием, и сейчас дорабатываются последние штрихи, передает РИА Новости.Помощник президента отметил, что разговор с представителями бизнеса был позитивным, и компании готовы включаться в общественную повестку. При этом речь идет о направлениях, влияющих и на деятельность самих компаний: инфраструктура, экология, цифровизация и так далее.В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что участники встречи договорились о выработке мер поддержки проектов без давления на бизнес. Правительство не планирует в ближайшее время повышать налоговую нагрузку на предпринимателей, добавил он.До середины октября будет создана рабочая группа, включающая представителей властей и бизнеса, которая разработает финансовые модели участия бизнеса в реализации приоритетных государственных проектов. Конкретные договоренности определят в ноябре, и с 2019 года запустят их в действие.