Переменчивая погода спровоцировала небывалую активность разнообразной летающей живности. Особенно в августе активизировались осы, укус которых может стоить человеку жизни. Можно ли себя защитить?

Переменчивая погода спровоцировала небывалую активность разнообразной летающей живности. Особенно в августе активизировались осы, укус которых может стоить человеку жизни. Можно ли себя защитить?Балкон жительницы дома № 16 микрорайона Паново Костромы Нины Петровой превратился в настоящую баррикаду. Деревянные ящики, в которых хранится прошлогоднее варенье, замотаны скотчем, сверху - покрывало.«Осы нашли лазейку ко мне на балкон, даже несмотря на то что он застеклён, - рассказала костромичка. - Бетонная панель не стыкуется плотно с полом, вот насекомые и сообразили, как пролезть внутрь. Сейчас, когда выхожу на балкон, слышу мерное жужжание. Осы часто залетают в комнату и на кухню, когда готовлю. Меня пока не кусали, но приятного мало. Собака на них реагирует, пытается поймать, раскусить. Переживаю, что ужалят его в горло, тогда животное не спасти. Как убрать гнездо насекомых, не знаю. Жду наступления холодов».То, что такое соседство очень опасно, подтвердили в Центре гражданской защиты города Костромы. Спасателям нередко приходилось выезжать на ликвидацию осиных гнёзд. Один из последних примеров - обнаружение крупного скопления насекомых в детском саду № 82 на ул. Привокзальной областного центра. Осиное гнездо притаилось под покрытием веранды, и незваные гости доставляли немало неприятностей ребятне на прогулке. Специалисты Центра гражданской защиты города Костромы 7 августа ликвидировали опасность.Неприятные сюрпризы ожидают костромичей и на отдыхе. Осы роятся на берегу реки Волги: остатки еды, которыми пестрит песок после людских посиделок, привлекают насекомых. Такая же история в парках. Особенно надо быть внимательными, присаживаясь на скамейки рядом с урной: осы обожают гниющие фрукты, сладости и напитки.«Мне на днях пришлось спасаться средством от аллергии: оса укусила во время прогулки у пруда в Малышково, - рассказала костромичка Татьяна Савельева. – Я отмахнулась от насекомого, и оно впилось мне в коленку. Место укуса распухло. А в прошлом году меня оса укусила в плечо, так ощущения были, словно меня побили: рука поднималась с трудом. Страшно, что эти злющие насекомые могут вонзить жало куда угодно, и дело может привести к анафилактическому шоку».Опасения местной жительницы разделяют в спасательной службе. «Многие насекомые, в том числе осы, в конце лета, когда завершается постройка их гнёзд, становятся очень агрессивными, а значит, могут атаковать оказавшихся поблизости людей и домашних животных», - подтвердили в Центре гражданской защиты города Костромы. К слову, в Костроме уже был случай со смертельным исходом: в 2014 году мужчина умер из-за сильной аллергической реакции на укусы ос. Трагедия разыгралась после выезда на природу.Другая напасть этого лета - комары и клещи. Погодные перемены провоцируют активность то одних, то других. По сведениям департамента региональной безопасности, с 30 июля по 12 августа с укусами клещей в больницы обратился 171 человек, из них 26 детей. В областном центре тоже притаились кровососы: всего за сезон, по данным на 12 августа, клещи нападали на 3055 жителей, в том числе 612 детей.По оперативной информации спасателей, за этот период зафиксировано 3 клещевых вирусных энцефалита и 28 случаев клещевого боррелиоза. Ситуация непростая, и это привело к необходимости проведения в августе повторной противоклещевой обработки городских территорий. По данным регионального управления Роспотребнадзора, всего с начала сезона обработано 3478 га территорий. Что же касается ос и комаров, то тут жителям придётся справляться своими силами.Как избавиться от осиного гнездаПчеловод Виктор Смирнов:«Если «домик» обнаружен, то голыми руками и без защитной одежды прикасаться к нему не стоит. А вот снизить активность насекомых поможет дым, направленный в сторону гнезда. Уменьшить число ос реально также подручными средствами. Например, можно поставить рядом бутылку с узким горлом, а в ней немного сладкой воды или уксусного раствора. Осы будут забираться внутрь, увязать в жидкости. Обратно они выбраться не смогут».