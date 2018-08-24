Голливудскую актрису Дженнифер Энистон подозревают в интрижке
с темнокожим Аполлоном. Поговаривают, что знаменитость пытается забыть экс-мужа в объятиях красавца.
Голливудскую актрису Дженнифер Энистон подозревают в интрижке
с темнокожим Аполлоном. Поговаривают, что знаменитость пытается забыть экс-мужа в объятиях красавца.
Новой любовью Дженнифер стал ее тренер по боксу Лейон
Азубуйке. После развода с супругом артистка пыталась вернуть свое эмоциональное
состояние в норму и нашла отдушину в спорте. Она занялась единоборством, чтобы
снять накопившееся напряжение и стресс.
Лейон сразу нашел к звезде подход. Они много времени
проводили вместе в зале. Джен отмечала, что мужчина не только отличный тренер,
но и прекрасная личность.
Анонимные источники утверждают, что со временем актрису и
боксера стала объединять не только общая любовь к спорту, а нечто большее. Однако
официальные представители артистки отрицают эти слухи.
Добавим, что несколько дней назад Азубуйке выложил в своем Instagram
снимок, на котором он держит в руках журнал с Энистон на обложке. "Она – один
из самых потрясающих людей, что я когда-либо встречал. Я очень горжусь тем, что
тренирую тебя, – подписал снимок Азубуйке.
Как утверждает инсайдер, экс-супругу Энистон актеру Джастином
Теру эти слухи пришлись совсем не по душе. Его бесит сама мысль о том, что
Дженнифер может завести роман с кем-либо. Хотя сам артист после развода времени
зря не теряет – его постоянно замечают в компании разных женщин, но это, как
оказалось, не помеха для ревности. Об этом сообщает .
Напомним, что Дженнифер опровергает слухи о том, что ее сердце
якобы разбито после расставания с Джастином. "Существуют такие ложные
представления обо мне, как "Джен не может удержать ни одного мужчину"
или "Джен отказывается заводить ребенка, потому что она эгоистка и
карьеристка". Также думают, что мое сердце разбито. Во-первых, мое сердце
не разбито. Во-вторых, все это опрометчивые предположения", – заявила
звезда в беседе с журналистом InStyle.