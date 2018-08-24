Голливудскую актрису Дженнифер Энистон подозревают в интрижке с темнокожим Аполлоном. Поговаривают, что знаменитость пытается забыть экс-мужа в объятиях красавца.

Голливудскую актрису Дженнифер Энистон подозревают в интрижкес темнокожим Аполлоном. Поговаривают, что знаменитость пытается забыть экс-мужа в объятиях красавца.Новой любовью Дженнифер стал ее тренер по боксу ЛейонАзубуйке. После развода с супругом артистка пыталась вернуть свое эмоциональноесостояние в норму и нашла отдушину в спорте. Она занялась единоборством, чтобыснять накопившееся напряжение и стресс.Лейон сразу нашел к звезде подход. Они много временипроводили вместе в зале. Джен отмечала, что мужчина не только отличный тренер,но и прекрасная личность.Анонимные источники утверждают, что со временем актрису ибоксера стала объединять не только общая любовь к спорту, а нечто большее. Однакоофициальные представители артистки отрицают эти слухи.Добавим, что несколько дней назад Азубуйке выложил в своем Instagramснимок, на котором он держит в руках журнал с Энистон на обложке. "Она – одиниз самых потрясающих людей, что я когда-либо встречал. Я очень горжусь тем, чтотренирую тебя, – подписал снимок Азубуйке.Как утверждает инсайдер, экс-супругу Энистон актеру ДжастиномТеру эти слухи пришлись совсем не по душе. Его бесит сама мысль о том, чтоДженнифер может завести роман с кем-либо. Хотя сам артист после развода временизря не теряет – его постоянно замечают в компании разных женщин, но это, какоказалось, не помеха для ревности. Об этом сообщает .Напомним, что Дженнифер опровергает слухи о том, что ее сердцеякобы разбито после расставания с Джастином. "Существуют такие ложныепредставления обо мне, как "Джен не может удержать ни одного мужчину"или "Джен отказывается заводить ребенка, потому что она эгоистка икарьеристка". Также думают, что мое сердце разбито. Во-первых, мое сердцене разбито. Во-вторых, все это опрометчивые предположения", – заявилазвезда в беседе с журналистом InStyle.