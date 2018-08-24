Евгений Петросян и Елена Степаненко долгие годы олицетворяли собой не только российскую юмористическую сцену, но и крепкие семейные отношения между творческими людьми. Однако брак дал трещину. причем эксперты считают, что новая любовница артиста – далеко не первая его интрижка на стороне.

Евгений Петросян и Елена Степаненко долгие годы олицетворяли собой не только российскую юмористическую сцену, но и крепкие семейные отношения между творческими людьми. Однако брак дал трещину. причем эксперты считают, что новая любовница артиста – далеко не первая его интрижка на стороне.О том, почему именно Елена Степаненко решилась разорвать отношения с Евгением Петросяном ходит множество слухов. В частности, утверждают, что новая пассия юмориста – молодая прелестница Татьяна Брухунова – беременна."Никакой беременности и детей внебрака я не вижу. Во всем этой ситуации вообще дело в другом. Они с ЕвгениемВагановичем давно чужие люди, между ними новая женская энергия. Степаненкоактивизировалась по другому поводу. Она просто не хочет, чтобы кто-топользовался имуществом, которое принадлежит не только Петросяну, но и ей. Взыгралочувство собственности", – рассказала Dni.Ru ."Они все строили и наживаливместе, и понятно, что Елена совершенно не хочет отдавать свое какой-то непонятноймолодой девушке. Все ее усилия направлены именно на это", – объяснила экстрасенс решительные действия Степаненко."Более того, Татьяна – непервая любовница в жизни Петросяна. Подобные выходки Степаненко наблюдаладавно. Она не бросала его, каждый раз надеялась обрести семейное счастье. Ноувы, исправить "горячего мужчину" так и не удалось", – считает Марианна Абравитова. Таким образом, очередное увлечение мэтра российской юмористической сцены стало для его супруги последней каплей.Напомним, что о расставании Евгения Петросяна и Елены Степаненко стало известно 3 августа. Сейчас супруги делят совместно нажитое имущество.Однако общественное внимание сосредоточено не только на миллионах, которые юмористы успели заработать тяжким трудом на благо российского любителя хороших шуток, но и на фигуре новой пассии Евгения Петросяна. Многие отмечают, что она поразительно похожа на Елену Степаненко в молодости. Другие пристально всматриваются в район живота молодой красавицы, отыскивая признаки беременности.