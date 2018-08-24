Рак никого не щадит. Богаты и бедные, знаменитые и безвестные – перед этой страшной болезнью все равны. И победить ее пока не удается.

Рак никого не щадит. Богаты и бедные, знаменитые и безвестные – перед этой страшной болезнью все равны. И победить ее пока не удается.Эдуард Успенский много лет мужественно сражался с онкологическим заболеванием. "Вы знаете, я второй раз переношу рак. Это очень тяжелое заболевание. Вот и каким-то образом мне удается выживать и так более-менее спокойно жить. Мой товарищ уже умер от рака, он года три мучился. Я уже давно лечусь. И когда бывает очень плохо, поджимает болезнь, я активирую все свои силы, поднимаю всю свою семью – и куда-нибудь в атаку", – сказал писатель незадолго до смерти.В 2011 году он перенес операцию и считал, что ему удалось победить рак желудка. Но страшное заболевание вернулось. "У меня идет очень сложная и долгая борьба с раком. Я сейчас прохожу четвертый курс химиотерапии, самый ответственный. Врачи говорят, что раковые клетки уходят довольно быстро. Будем надеяться, это последний курс терапии и она мне поможет", – успокаивал всех Эдуард Успенский.Он долго находился в немецкой клинике, но потом решил ехать на родину. 9 августа стало известно, что Эдуарду Николаевичу потребовалась срочная медицинская помощь – он потерял сознание. Прибывшие врачи отметили, что пациент крайне слаб, и направили к нему специалистов, которые должны были скорректировать лечение от рака.Медики настаивали на госпитализации, но писатель отказался.Последние две недели он провел дома и не вставал с постели – силы покинули писатели и он не мог даже встать с постели. Успенский корчился от не проходящей боли, обезболивающие уколы практически не помогали. А буквально за несколько дней до смерти его сфотографировали в больничной палате. Снимок писателя опубликован журналом "Звезды и советы". В высохшем старичке с бритой после химиотерапии головой почти невозможно узнать когда-то цветущего писателя...