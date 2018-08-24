Минувшей ночью Японию атаковал тайфун Симарон, принесший разрушительный ураган и ливневые дожди. Буря опрокинула 60-метровый ветряной генератор на острове Авадзи — последствия разрушений попали на видео.

Минувшей ночью, как уже сообщалось ранее, Японию атаковал тайфун "Симарон": почти полторы сотни тысяч домохозяйств лишились электроснабжения, четыре человека пропали без вести, множество людей получили ранения различной степени тяжести.На острове Авадзи ураган обрушил 60-метровый ветряной генератор, установленный в 2002 году в местном парке, посвященном жертвам землетрясения 1995 года.Ранее ветряной генератор, весом более 100 тонн, вырабатывал электроэнергию для объектов парка и прилегающей к нему инфраструктуры. В настоящее время последствия аварии устраняются.